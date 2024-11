Julian Zietlow nach Trennung: Er zieht zu Ex Alina nach Dubai

Julian Zietlow (40), ehemaliger Fitness-Influencer und Gründer des Supplement -Unternehmens Rocka Nutrition, sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Nach 18 Jahren Partnerschaft hatte er sich von Noch-Ehefrau Alina Schulte im Hoff (37) getrennt und unterzog sich in Thailand einem – nach eigenen Angaben – spirituellen Wandel .

Seit Anfang Oktober wohnt die 37-Jährige mit den zwei Töchtern in dem Wüstenstaat und baut sich dort ein neues Leben auf.

Ursprünglich plante das Ehepaar, als Familie nach Dubai auszuwandern , doch nach der erneuten Trennung im August zog Schulte im Hoff das Vorhaben alleine durch. Laut einem Bekannten war ein Aufrechterhalten der Partnerschaft nicht möglich: "Beide lieben sich noch sehr, aber sie mussten erkennen, dass eine Beziehung einfach nicht mehr möglich war", so der Insider gegenüber Bild .

Ein erneutes Liebes-Comeback schien ausgeschlossen, immerhin verkündete Zietlow Ende September auf Instagram, dass die Scheidung bevorsteht. Kurz darauf zog er sich in den sozialen Medien zurück.

Zietlow sucht Wohnung in Dubai

In seiner Instagram-Story erzählt er von seinen Zukunftsplänen: "Ich zieh' jetzt nach Dubai, ich will zu meinen Kindern und da ist mein Bedürfnis und deren Bedürfnis meinem Mut einfach drüber zustellen. Deshalb suche ich mir jetzt eine Wohnung in Dubai."

Zudem wolle er sich das Kochen beibringen: "Ich will, dass die Kinder neue Sachen kennenlernen, ich kauf' dann auch Sachen, die kulinarisch ein bisschen anspruchsvoller sind, damit sie mal was anderes kennenlernen." Scheint ganz so, als wäre die Familie (bald) wieder vereint.