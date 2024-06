Wie für Gaby Köster nach ihrem Schlaganfall Spiritualität zum Lebensretter wurde

Egal ob in den Sendungen „7 Tage, 7 Köpfe“ oder „Ritas Welt“, Gaby Köster (62) war da immer ganz vorne mit dabei und gehörte zu den Comedy-Größen Deutschlands. Bis vor 16 Jahren das Schicksal schwer zuschlug, sie erlitt einen massiven Schlaganfall. Vier Wochen Koma, drei Kopf-OPs, sieben Monate Krankenhaus, der Rollstuhl ist seither ihr Begleiter.

„Man muss sich komplett neu aufstellen und sortieren. So hab ich das halt gemacht. Und für mich ist die Gaby von früher eine völlig andere, als ich es heute bin. Ich hab immer das Gefühl, das ist wie eine Schwester oder eine gute Freundin. Aber auch das ist alles machbar, man wird erfinderisch“, erzählt sie in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Den Lebensmut hat sie aber, auch dank ihrer Spiritualität, nicht verloren. „Ich finde, man muss sich daran erinnern, was man gerne gemacht hat im Leben, vorher, als man eben noch nicht krank war, und versuchen, das wieder aufleben zu lassen. Mir hat geholfen, mehr Kind zu sein. Wenn man so überlegt: Was hat mir als Kind Spaß gemacht. Wo finde ich meine persönliche Lebensfreude? Ich finde, Lebensfreude kann man immer finden – im Kleinen, das muss nicht aufwendig sein.“

Jetzt hat sie ein Buch geschrieben. In „Meine Energiewende – Wie ich die Spiritualität als Lebensretter entdeckte“ behandelt sie in ihrer gewohnt humorigen Art Themen wie Tarot, Räuchern, Heilsteine, Chakren, Aura-Soma und das Glück.