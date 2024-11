September 2023: Ausstieg bei More Nutrition

Der Unternehmer, der mit seiner Freundin Romina Palm – ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin – Nachwuchs erwartet, ließ am 6. September 2023 auf der Instagram-Seite von More Nutrition seinen Rückzug aus der Firmentätigkeit verkünden: "Christian Wolf hat sich [...] nun auch mit sofortiger Wirkung vollumfänglich aus dem Geschäft zurückgezogen. Diese Entscheidung halten wir für den richtigen Schritt", schrieb Stefan Smalla, Geschäftsführer von The Quality Group, die der Marke More Nutrition angehört.

Grund für Wolfs Firmen-Ausstieg war Kritik an seiner Person sowie an der Unternehmensstrategie.