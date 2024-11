Shirin David: So hoch ist das Vermögen der Rapperin

Sie lieferte den offiziellen Sommerhit 2024 , zierte erst kürzlich das Cover des deutschen Forbes-Magazins und nahm zuletzt auch einen "Bambi" entgegen: Shirin David ist fixer Bestandteil der deutschen Rap-Szene und bewies in den vergangenen Jahren immer wieder, dass sie es faustdick hinter den Ohren hat - auch finanziell.

Musik ist nur ein Standbein, auf das Shirin David setzt. Viel eher waltet sie über ein riesiges Imperium aus unterschiedlichen Erlösquellen, die reichlich Geld in die Kassa spülen. Mit bereits 19 Jahren machte sie sich als Make-up-Influencerin auf YouTube einen Namen. Unglaubliche 2,6 Millionen Personen folgen der heute 29-Jährigen seither. Nach ihrem musikalischen Durchbruch 2019 mit der Single "Gib ihm" wagte sich David dann erstmals ins Unternehmertum.

Nur wenige Wochen nach dem Release ihres Debütalbums „SUPERSIZE“ launchte Shirin David ihr Eau de Parfum im Oktober 2019, das exklusiv in Zusammenarbeit mit Douglas herausgebracht wurde. Noch immer gehört es zu den erfolgreichsten Promi-Lancierungen der vergangenen Jahre. Bis Stand August 2024 generierte der Duft 22,5 Millionen Euro. Doch dem nicht genug.

Ab Oktober 2022 startete Shirin David mit ihrem neuen Produkt DirTea , einem Energiedrink aus Tee und Koffein, durch und eroberte schnell die Getränkeregale. Im Forbes-Interview vom November 2024 nannte sie erstmals eine Anzahl der verkauften Dosen. Unglaubliche 65 Millionen Getränke lukrierten 90 Millionen Euro . Leider lief nicht alles wie geplant: "Es gab Probleme mit der Produktion, die Produkt­qualität stimmte nicht mehr, und ich konnte das einfach nicht vertreten", so David. 2024 wurde der Deal mit einer deutschen Brauerei daher wieder eingestellt.

Neue Beauty-Linie in der Pipeline

Aus dem kleinen Rückschlag dürfte sich die 29-Jährige nicht viel machen. Denn im Interview verriet sie, dass bereits ein neues Projekt in Umsetzung ist, das ihre Anfänge auf YouTube hochleben lässt. Denn mit der Shirin David Beauty GmbH wird im April 2025 eine neue Linie an Beauty-Care-Produkten gelauncht. "Der Deal ist ganz frisch und wurde gerade erst im Handelsregister eingetragen (...) Es geht hauptsächlich um Body Care, die hochwertig sein soll, aber trotzdem zu Drogeriepreisen angeboten wird", so David. Es ist zu erwarten, dass auch dieses Geschäftsfeld ordentlich Gewinn bringen wird.