Wer holt den Sieg? Das GNTM-Finale 2024 ist eröffnet

Zum ersten Mal in der GNTM-Geschichte von "Germany’s Next Topmodel" kürt Heidi Klum am Donnerstag, 13. Juni, eine Gewinnerin und einen Gewinner. Siegerin und Sieger erhalten jeweils 100.000 Euro und werden jeweils auf dem Cover der deutschen "Harper’s Bazaar" zu sehen sein

Alle Details zum GNTM-Finale 2024

Das Finale wurde mit einer Gesangseinlage von Robin Schulz eröffnet. Es regnete rote Rosenblüten, während die Kandidaten und Kandidatinnen in roten Outfits über den Laufsteg liefen und ihre Tanz-Skills zum Besten gaben. Klum thronte über dem Geschehen, in einem in der Luft hängendem Herz sitzend - später begleitete sie Schulz am Mikrophon und trällerte "Show me Love".