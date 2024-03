Liz Hurley fühlte sich bei von ihrem Sohn gedrehten Sexszenen "sicher"

Die 58-Jährige spielt die Hauptrolle in dem Erotik-Thriller "Strictly Confidential" und der Trailer zeigt einige intime Szenen zwischen ihr und der Schauspielerin Pear Chiravara .

Liz Hurley: "Befreiend, mit der Familie zu arbeiten"

In einem Interview gestand Hurley, dass die Szenen zwar "nicht unbedingt Dinge waren, die ich schon oft in Filmen gemacht hatte", sie aber nicht beunruhigt war, als sie vor der Kamera mit Chiravara intim werden musste - was nicht zuletzt daran lag, dass ihr Sohn Damian bei dem Filmprojekt als Regisseur und Drehbuchautor tätig war.