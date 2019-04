Liz Hurley : "Meine Partner hinterließen eine schreckliche Leere"

Schauspielerin genießt das Landleben

Hurley lebt am Land - und genießt das in vollen Zügen. Zuhause laufe sie mit Pferdeschwanz und in Trainingskleidung herum. "Wenn ich zu Hause bin, koche ich oder mache Marmelade - ich liebe das. Ich habe so viel Spaß an der Gartenarbeit: ich bin regelrecht besessen davon. Nur dann kann ich abschalten."

Das Landleben halte fit, meint die Schauspielerin: "Ich mache gar nicht viele Übungen. Auf dem Land laufe ich viel herum und mache sehr viel Handarbeit - ich liebe es auch, draußen mit der Motorsäge zu arbeiten."