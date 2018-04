Liz Hurley: Kritik für sexy Inszenierung vor ihrem Sohn

Mit 52 Jahren hat Liz Hurley noch immer eine Bombenfigur – und die zeigt sie auch gerne. Auf Instagram präsentiert sich die Britin vor ihren 895.000 Followern immer wieder in lasziven Posen auf Bikini-Fotos – zum Leidwesen ihres 16-Jährigen Sohnes Damian.

Sohn Damian knipst sexy Fotos von Liz

Der soll von der Inszenierungswut seiner Mama alles andere als begeistert sein. "Damian wird von seinen Freunden gehänselt", erzählt ein Insider gegenüber dem Heat-Magazin. "Er ist in einem Alter, in dem er alles, was seine Mutter macht, peinlich findet. Und er kann einfach nicht verstehen, wieso sie sich nicht etwas mehr bedecken kann."

Hurley hingegen sei extrem stolz auf ihr jugendliches Aussehen. "Sie hat ihm gesagt, dass nichts falsch daran ist, wenn eine Frau in ihrem Alter sexy ist."