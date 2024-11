Reality-Sternchen Walentina Doronina hat in letzter Zeit nicht nur mit ihrer Karriere, sondern auch mit ihrem turbulenten Liebesleben Schlagzeilen gemacht. Nach der Schlammschlacht mit ihrem Ex-Verlobten Can Kaplan schien sie mit ihrer neuen Flamme doch recht glücklich zu sein. Doch jetzt ist wieder alles anders. Was ist passiert?

Beziehungs-Aus bei Walentina Erst kürzlich gab Walentina beim „Fame Fighting“-Event das überraschende Liebes-Aus mit Boxer Kevin Saszik bekannt. Die beiden waren seit September offiziell ein Paar und galten als vielversprechendes Duo. Doch wenige Tage nach öffentlichen Liebesbekundungen zog Walentina die Reißleine und bestätigte: „Ich habe mich von Kevin getrennt.“

Kevin Saszik bestätigt das Beziehungsende Der Profiboxer Kevin bestätigte das Beziehungsende gegenüber RTL, ohne Details zu nennen, und erklärte lediglich: „Das Ding ist für mich auf jeden Fall durch.“ Trotz der Trennung zeigte er sich großzügig und wünschte seiner Ex beim Boxevent viel Erfolg.

So begann ihre Liebesgeschichte In einer Fragerunde auf Instagram erklärte Walentina Doronina im Juni 2024, dass sie im Moment "noch Single" sei. Sie sei zwar offen, eine neue Liebe zu finden, möchte aber ihr Privatleben auch "aktuell privat" halten. "Bei mir ist das eigentlich immer im Leben so, dass ich nie etwas Bestimmtes gesucht habe, sondern eigentlich immer alles unerwartet kam. Deswegen gehe ich auch unerwartet in die Zukunft – schauen wir mal, was wird", erklärte der TV-Star in seiner Story.

September 2024: Offizielle Bestätigung Im September veröffentlichte die Influencerin einen Beitrag auf ihrer Instagram-Seite mit der Caption "Every story has a beginning - the original Neapel recap". Auf dem ersten Foto zeigt sich die Reality-TV-Darstellerin unter anderem eng umschlungen mit Kevin Saszik. Auch weitere Pärchenfotos waren in der Slideshow zu sehen. Schon seit Wochen kommentierten die beiden Influencer unter ihren Beiträgen auf Instagram. Die Fotos wurden mittlerweile gelöscht.

Was war zwischen Walentina Doronina und Can Kaplan? Walentina Doronina und Can Kaplan galten lange als Traumpaar und waren sogar verlobt, doch im April 2024 trennte sich das Paar überraschend. Seitdem erhebt Walentina schwere Vorwürfe gegen Can und behauptet, er habe sie während der Beziehung körperlich verletzt. In einem Interview beschreibt sie die Beziehung als toxisch und fordert, dass niemand Gewalt in einer Partnerschaft dulden sollte. Can Kaplan hingegen weist die Anschuldigungen als Lügen zurück und erklärte, er werde sich dazu nicht weiter äußern. Beide versuchen nun, die turbulente Beziehung und die öffentliche Schlammschlacht hinter sich zu lassen.