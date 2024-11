Leyla Lahour & Mike Heiter: Statement zu Schwangerschafts-Gerücht

In der letzten Zeit machen in den sozialen Medien immer wieder Gerüchte die Runde, Lahouar sei schwanger . Als das Paar kürzlich einen Schwangerschaftstest in die Kameras hielt, befeuerten sie selbst jene Spekulationen.

Seit knapp einem Jahr sind die Turteltauben zusammen. Mitte August verriet die 28-Jährige in den sozialen Medien: "Leute, mir ging's die Tage nicht so gut, ich hab mich mehrmals übergeben." Zur Sicherheit hat die Influencerin einen Schwangerschaftstest gemacht, der aber negativ war. Das Paar nahm das Ergebnis entspannt, betonte aber auch: "Wir hätten uns gefreut!"

Paar plant Nachwuchs

Im Juli verrieten die Reality-Stars, die kürzlich in ein Haus in Frankfurt gezogen sind, im Interview mit Bild, dass sie über Nachwuchs nachdenken. "Wir würden gerne eine Familie haben. Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft", so die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin. Auch über die Anzahl der Kinder ist sich das Paar bereits sicher: "Vier wären super", so Heiter.

Aus seiner früheren Beziehung mit dem Schweizer TV-Star Elena Miras (32) hat er bereits eine fünfjährige Tochter.