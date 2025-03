Neue Regierung und LGBTIQ: Leben oder Ideologie?

Die im neuen Regierungsprogramm unter dem Titel LGBTIQ aufgelisteten Punkte sind in der Breite der Gesellschaft weitgehend unkontrovers und hätten längst umgesetzt sein müssen. Darunter befinden sich etwa „ein datenschutz- und grundrechtskonformes Eizellen- und Samenspendenregister“ und die „Prüfung einer Rechtsbereinigung, die vielfältige Familienkonstellationen, wie gleichgeschlechtliche Paare und Alleinerziehende, rechtlich besser anerkennt und gleichstellt“. Beides dürfte mehrheitlich nicht queere Personen betreffen. Umso bemerkenswerter ist es, dass diese Punkte dennoch an dieser Stelle im Regierungsprogramm aufgeführt sind. Auch 2025 können in Österreich offensichtlich Rechte für queere Personen nicht als solche benannt werden, sondern müssen zwischen jenen für nicht queere Personen versteckt werden.

Das erinnert an das Wahlprogramm der SPÖ, das gleiche Rechte für alle fordert, „egal, ob sie heterosexuell, cisgeschlechtlich oder queer sind“. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn aber im Abschnitt zu Queer-Politk zwei von drei hervorgehobenen Gruppen nicht queere Menschen sind, ist das dennoch eine Themenverfehlung. Wirft man einen Blick in die Wahlprogramme der anderen beiden Koalitionsparteien, so kommt das Thema auf 270 Seiten bei der ÖVP gar nicht vor, bei den Neos wird es in zwanzig Worten abgehandelt. Am dort formulierten Anspruch, „Österreich vom Nachzügler zum Vorreiter machen“ zu wollen, scheinen die Neos mit diesem Regierungsprogramm bereits gescheitert. Progressive Positionen fehlen.