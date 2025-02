Darum lässt Antonia Elena Sohn Noah nicht allein bei Christian Wolf

Der Sohn von Fitness-Influencerin und Autorin Antonia Elena Zimmermann (32) und More-Nutrition-Mitgründer Christian Wolf (29) kam im März 2024 zur Welt. Nach fünf Jahren Beziehung und Verlobung machte das Paar im August 2023 – noch vor der Geburt des gemeinsamen Kindes – seine Trennung publik.

Die 32-Jährige wohnt mit Baby Noah in München, ihr Ex-Verlobter hingegen mit seiner neuen Partnerin Romina Palm, die im sechsten Monat schwanger ist, aktuell in Kapstadt. Doch nicht nur die räumliche Distanz erschwert einen regelmäßigen Kontakt zwischen Vater und Sohn.

Antonia Elena Zimmermann & Christian Wolf Antonia Elena Zimmermann und Christian Wolf waren fünf Jahre lang ein Paar.

Die Influencerin wurde im Juli 2023 mithilfe künstlicher Befruchtung schwanger.

schwanger. Am 17. März 2024 kam Söhnchen Noah zur Welt.

Christian Wolf ist seit Ende 2023 mit Model und Influencerin Romina Palm zusammen, die im 6. Monat schwanger ist.

Christian Wolf würde Sohn Noah gern öfter sehen Bereits im Sommer 2024 merkte Wolf auf seinem Instagram-Profil an, dass er es bedauere, sein Kind nicht öfter zu sehen. Regelmäßige Besuche seien gar nicht so einfach: Was mir schon zu schaffen macht, ist, Noah jetzt so lange nicht gesehen zu haben. Heute hat leider nicht geklappt, da Toni verplant war (ist ja auch sehr verständlich ...), aber ich merke, dass es mir fehlt", berichtete er vor einigen Monaten. Sein Ziel war es, seinen Sohn mindestens alle 14 Tage zu sehen. Da der Unternehmer beruflich jedoch häufig auf Reisen ist und nun auch für seine schwangere Freundin so gut wie möglich da sein möchte, gestaltet sich eine Routine schwierig.

Antonia Elena möchte Noah noch nicht mit Vater allein lassen Seiner Ex-Verlobten hingegen fällt es schwer, Noah bei seinem Vater abzugeben, ohne dass sie dabei ist. In ihrer Instagram-Story erklärte sie am 2. Februar, warum sie damit Schwierigkeiten hat: "Noah ist noch sehr klein und braucht viel Nähe, Sicherheit und eine feste Routine. Chris und er haben bisher noch nicht so intensiv Zeit miteinander verbracht, dass Chris Noahs Routinen etc. kennt ... und für mich ist es wichtig, dass sie sich erstmal noch mehr kennenlernen, regelmäßiger sehen und eine engere Bindung aufbauen, bevor er dort übernachtet." Gleichzeitig betonte sie: "Mir geht es nicht darum, etwas zu verhindern, sondern einfach darum, als Mama die beste Entscheidung für Noah zu treffen und ihm die Zeit zu geben, die er braucht."

Statement von Christian Wolf Der 29-Jährige wurde im Zuge einer Instagram-Fragerunde auf das Thema angesprochen, doch über die Mutter seines Kindes lässt er nichts kommen und nimmt sie in Schutz. Dass es aktuell anders läuft, als er sich wünschen würde, nimmt er mit einem weinenden Auge hin: "Wenn er [Anm. d. Red.: Sohn Noah] in Kapstadt ist, würde ich sagen, dass es in ca. 50 Prozent der Fälle, wo ich frage, klappt. Und ja, natürlich ist es schade, dass Noah nicht in meinem Leben stattfinden darf. Würde ich mir wünschen, dass er auch mal zu mir nach Hause darf? Klar. Kann ja theoretisch auch mit der Nanny sein und würde dafür sorgen, dass wir die Möglichkeit kriegen, mehr Bindung aufzubauen."

Dennoch könne er viel Verständnis für seine Ex-Partnerin aufbringen und möchte auf keinen Fall "irgendwelche Fronten eröffnen". Vielmehr freue er sich darauf, sobald "der Zeitpunkt gekommen ist" und er mehr Zeit mit seinem Sprössling verbringen kann.