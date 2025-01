Saleh-Ebrahimi, die im Netz als sanaz.cooks Rezepte und Recherchen zur Lebensmittelindustrie teilt, hat kürzlich in einem Zeit -Artikel und auch auf ihren Social-Media-Kanälen über More Nutrition berichtet und die Debatte um den Süßstoff Sucralose kritisch beleuchtet.

Sanaz Saleh-Ebrahimi verklagt Christian Wolf

In einem Statement schrieb die Reporterin: "Zuletzt habe ich unter anderem über 'More Nutrition' berichtet, eine deutsche Firma, die Produkte verkauft, die Sucralose enthalten. Diese Sucralose ist – wenn sie erhitzt wird – potenziell krebserregend. Danach hat der Gründer von 'More Nutrition', Christian Wolf, mehrere Videos über mich veröffentlicht, in denen er versucht hat, meine Arbeit lächerlich zu machen [...] und hat mir unterstellt, von der Zuckerindustrie bezahlt worden zu sein."