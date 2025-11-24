Christian Wolf (30), Unternehmer, Fitness-Influencer und Mitgründer einer der bekanntesten Fitness-Supplement-Marken auf dem deutschen Markt, hat sich im Herbst 2023 aus den Geschäften seiner Firma More Nutrition zurückgezogen.

Nichtsdestotrotz läuft es sowohl beruflich als auch privat rund für ihn. Am 19. April hat er seiner Freundin Romina Palm in einem Wiener Restaurant einen Heiratsantrag gemacht. Während seines Aufenthalts in der österreichischen Hauptstadt hatte er zudem einige Geschäftsessen.

Wie hoch ist eigentlich sein Vermögen nach Verkauf des Großteils seiner Firmenanteile und was macht er nach seinem Firmenausstieg beruflich?

Wer ist Christian Wolf? Alter: 30

30 Geburtsdatum: 17.06.1995

17.06.1995 Geburtsort: Berlin

Berlin Beruf: Unternehmer / Influencer

Unternehmer / Influencer Mitgründer der Supplements-Marke More Nutrition

Instagram-Follower:innen: 1,2 Mio. (Stand 01.07.2025)

1,2 Mio. (Stand 01.07.2025) Geschätztes Vermögen: mehr als 60 Millionen Euro

Wie hoch ist sein Vermögen? Der gebürtige Berliner hat mit seinen 30 Jahren finanziell ausgesorgt. Das jedenfalls offenbarte er selbst in einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil Ende April 2025. "Ich hab durch den Verkauf der More-Anteile damals genug bekommen, um für immer davon leben zu können. Weil man das Geld ja investiert und es dann eine Rendite jedes Jahr abwirft", so der Unternehmer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christian Wolf (Instagram)

90 Millionen Euro für den Verkauf seiner More-Anteile Im Interview mit Nizar & Shayan wurde der 30-Jähriger konkreter und enthüllte, dass er für den Verkauf seiner More-Anteile mehr als 50 Millionen Euro bekommen hat. "Ich mags auch nicht, da drumherum zu reden, ich wurde jetzt auch bei Forbes gefragt und dann haben die quasi so geschätzt, dass es über 50 ist, da habe ich auch ja gesagt", so Wolf. Die Firma wurde zu diesem Zeitpunkt auf 800 Millionen bis eine Milliarde Euro geschätzt. Von seinen ursprünglichen 18 Prozent Anteilen hat Wolf damals "weniger als alles, mehr als die Hälfte" verkauft. Diese Information verriet er im Gespräch mit Autorennfahrer Daniel Abt im Oktober 2025.

Christian Wolf ist Multimillionär Auf Basis dieser Angaben ergibt sich ein Verkaufserlös von rund 90 Millionen Euro. Nach Abzug von 30 Millionen Steuern (laut eigener Aussage) blieben ihm somit über 60 Millionen Euro. Wolf betont, dass er einen hervorragenden Deal gemacht habe und theoretisch nicht mehr arbeiten gehen müsste. Die Freude am Instagram-Marketing treibe ihn jedoch weiterhin an.

September 2023: Ausstieg bei More Nutrition Der Unternehmer, der mit seiner Freundin Romina Palm – ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin – eine gemeinsame Tochter hat, ließ am 6. September 2023 auf der Instagram-Seite von More Nutrition seinen Rückzug aus der Firmentätigkeit verkünden: "Christian Wolf hat sich [...] nun auch mit sofortiger Wirkung vollumfänglich aus dem Geschäft zurückgezogen. Diese Entscheidung halten wir für den richtigen Schritt", schrieb Stefan Smalla, Geschäftsführer von The Quality Group, die der Marke More Nutrition angehört. Grund für Wolfs Firmen-Ausstieg war Kritik an seiner Person sowie an der Unternehmensstrategie.

Bereut Christian den Ausstieg? Auf Instagram wollte ein User wissen, ob der 30-Jährige den Verkauf seiner Firmenanteile bereut hat. "Ich habe diese Entscheidung getroffen, in dem Wissen, dass die Firma weiter wachsen wird", stellt er klar. Wichtiger gewesen seien für ihn "finanzielle Sicherheit und komplette Unabhängigkeit", so Wolf und ergänzt: "Und klar, hätte ich mehr davon (finanziell), wenn ich nicht den Großteil verkauft hätte, aber die Freiheit ist mir mehr wert als das."

Christian Wolf ist noch an More Nutrition beteiligt Trotz seines Ausstiegs aus dem operativen Geschäft ist der Deutsche aber nach wie vor am Unternehmen beteiligt – zumindest finanziell. Laut Northdata machte The Quality Group 2021 einen Gewinn von über 42 Millionen Euro. 2022 lag der Jahresgewinn bei 28,4 Millionen.

Was macht Christian Wolf heute? Trotz seines Firmenausstiegs versteht sich der Unternehmer weiterhin als Gesicht der Marke und verfolgt sein Programm als Abnehm-Coach auf Social Media. Außerdem arbeitet er an diversen Projekten rund um die Themen Fettverlust und Ernährung und macht Social Media Beratung. Hinzu kommt, dass er immer wieder in Firmen investiert, die ihm zusagen.

August 2023: Trennung von Antonia Im August 2023 gaben Wolf und die Influencerin Antonia Elena nach fünf Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Kurz vor dem Beziehungsaus hat sich der langersehnte Kinderwunsch des Paares mithilfe künstlicher Befruchtung erfüllt. Dass er beruflich bei More Nutrition so eingespannt war, trug unter anderem zum Ende der Liebe bei, erklärte Christian vor wenigen Monaten auf seinem Instagram-Kanal.