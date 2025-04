Christian Wolf trifft Ex-Kanzler Sebastian Kurz zum Dinner in Wien

Der Mitgründer der Supplement-Marke "More Nutrition" hat den Ex-Kanzler zu einem Geschäftsessen in Wien getroffen.

Christian Wolf (29), Unternehmer, Fitness-Influencer und Mitgründer einer der bekanntesten Fitness-Supplement-Marken auf dem deutschen Markt, hat sich im Herbst 2023 aus den Geschäften seiner Firma More Nutrition zurückgezogen.

Durch den Verkauf seiner Anteile hat der 29-Jährige zwar finanziell ausgesorgt, seine Leidenschaft für Social Media und das Unternehmertum treiben ihn jedoch weiter an. Immer wieder startet er neue Projekte, so auch neulich, als Wolf zusammen mit Eric Demuth, Mitgründer und CEO der Wiener Fintech-Plattform Bitpanda, den Podcast "Beyond Business Cast" ins Leben gerufen hat.

Sebastian Kurz war Podcast-Gast Am 21. April war der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz in dem Podcast von Wolf und Demuth als Interview-Partner zu Gast. "Vom Bundeskanzler zum Milliarden Unternehmer" lautet der Titel der einstündigen Folge, in der die drei um Kurz' politische Karriere, seinen Wechsel in die Privatwirtschaft sowie persönliche Veränderung sprechen.

Die letzten Tage war Christian Wolf ‒ unter anderem wegen der Podcast-Aufnahme ‒ in der österreichischen Hauptstadt zugegen und hatte einige Termine geschäftlicher Natur. Darunter auch ein Dinner mit Sebastian Kurz, das kurz nach der Podcast-Aufnahme stattgefunden hat.

© christianwolf

Abendessen und mit Ex-Kanzler Kurz In seiner Insta-Story teilte Wolf am 24 April mit seinen 1,1 Millionen Follower ein Selfie, das Wolf, Demuth und Kurz beim Abendessen zeigt. Dass sich Wolf auf einen Austausch mit Kurz, der aufgrund mehrerer schwerwiegender Korruptionsvorwürfe sowie seines Umstiegs in die Privatwirtschaft in der Kritik steht, eingelassen hat, ist einigen Usern ein Dorn im Auge.

Wolf reagiert auf Kritik Wolf kontert auf LinkedIn mit folgenden Worten: "Unsere Gesellschaft hat verlernt, einen Diskurs zu führen. Neue Ansichten zu hören. [...] Wenn ihr euch nicht mit Leuten unterhalten könnt, die andere Ansichten haben, habt ihr im Leben verloren." Und weiter: "Wir haben in vielen Gebieten unterschiedliche Ansichten. Aber genau deshalb will ich alle Gespräche haben. Denn es wäre ja super langweilig, wenn ich mich nur mit Leuten unterhalte, die alles gleich sehen wie ich. " Die Zusammenarbeit scheint sich jedenfalls gelohnt zu haben, denn die Podcast-Folge mit Kurz ist die bisher erfolgreichste auf dem Kanal und wurde besonders häufig geteilt.