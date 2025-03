Stress durch WhatsApp und Social Media belastet Freundschaft

Jederzeit per Messenger-Dienste wie WhatsApp oder auch via soziale Medien erreichbar zu sein, kann immensen Druck und psychischen Stress bedeuten, der laut aktueller Studie die Freundschaften von Teenagern erheblich beeinträchtigen kann.

Ein Forscherteam rund um Studienleiterin Federica Angelini an der Universität Padua in Italien untersuchte die Auswirkungen der Online-Verfügbarkeit auf Freundschaften. Insbesondere digitaler Stress stand im Fokus der Untersuchung. Geschlechtsspezifischen Unterschiede wurden ebenso beleuchtet.

Erhöhtes Konfliktrisiko

Der Druck, der sich dadurch aufbaut, kann Auseinandersetzungen in Freundschaften entstehen lassen oder verstärken. "Wir zeigen, dass die Wahrnehmung der Normen in den sozialen Medien durch die Jugendlichen und die Wahrnehmung der besonderen Merkmale der sozialen Medien zu digitalem Stress beitragen, der wiederum Freundschaftskonflikte verstärkt", so die Studienleiterin in einer Erklärung.

Hinsichtlich der Geschlechter wurde festgestellt, dass die männlichen Teilnehmer, die eine hohe Verfügbarkeit sozialer Medien wahrnehmen, im Vergleich zu den weiblichen Befragten ein geringeres Maß an Enttäuschung erleben.