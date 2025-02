Warum unser Freundeskreis nach dem 25. Lebensjahr schrumpft

"Zu behaupten, man hätte sich einfach auseinandergelebt, wäre zu simpel, zu passiv", sagt Elma Hadžić über den Verlust von Freundschaften. Sie hat zwei Kinder im Schulalter, arbeitet in Vollzeit als Altenpflegerin in Wien und absolviert eine zweijährige Weiterbildung in Graz.

Ihre Woche besteht aus Pendeln: zwischen Städten, Aufgaben und Rollen. Mutter, Ehefrau, Kollegin, Pflegerin und hintangestellt Freundin. Die Freiheit, spontan Treffen mit Freundinnen auszumachen, gehört aufgrund des durchgetakteten Kalenders und "Mental Load" der Vergangenheit an - ebenso wie die festen Freundschaften, die einst das Versprechen trugen, durch dick und dünn zu gehen.