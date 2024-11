Bauchgefühle: In Freundschaften teilen wir auch Darmbakterien

Mit Mikrobiom ist nicht nur die Darmflora gemeint. Der Begriff bezeichnet die Gesamtheit aller in und auf dem Menschen lebenden Mikroorganismen. Obwohl die meisten davon in unserem Darm leben, besiedeln diese auch unsere Haut, Nase, Rachen, Mund, Scheidenflora, und so weiter. Diese Besiedelung wirkt schützend auf diese Bereiche. Das heißt, Störungen dieser Besiedelung können zu erhöhter Infektanfälligkeit bzw. wiederholten Infekten in diesen Bereichen führen.

Mittlerweile ist bekannt, dass sich eine ungünstige Zusammensetzung der Darmflora auf die Psyche, das Schmerzempfinden, chronische Entzündungen, die Nichtalkoholische Fettleber bis hin zum Metabolischen Syndrom, auswirken kann.

Etliche Fachleute vermuten gar, dass es keine Erkrankung gibt, an der das Mikrobiom nicht beteiligt ist. Ungenügend erforscht ist die Frage, ob gewisse Veränderungen des Mikrobioms Ursache oder Folge von Erkrankungen sind.