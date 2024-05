Wie uns Jugend-Freundschaften zu besseren Eltern machen

Teenager-Freundschaften sind oft von Höhen und Tiefen geprägt, eine Achterbahnfahrt der Gefühle – und manchmal der Grundstein lebenslanger Verbundenheit. Dass sie später im Erwachsenenalter auch mitbestimmen, wie man sich als Elternteil verhält, lässt eine neue Untersuchung aus den USA vermuten.

Frühe Freundschaften scheinen Menschen auf ihre spätere Rolle als Mütter und Väter vorzubereiten, so die Kernerkenntnis.

Das Forschungsteam der University of Virginia verfolgte 184 Jugendliche mehr als zwanzig Jahre lang. Beim Erstkontakt waren die Teenager 13 Jahre alt, am Ende der Erhebung Mitte 30. Die Gruppe der Jugendlichen bestand in etwa zur Hälfte aus Burschen und zur Hälfte aus Mädchen. Ihre ethnischen Hintergründe waren divers, untersucht wurden also nicht nur weiße, sondern beispielsweise auch afroamerikanische Teenager.