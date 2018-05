Was Menschen empathisch macht – oder eiskalt

Empathie ist in der Tat trainierbar, zeigt das weltweit einzigartige ReSource Projekt, das Prof. Tania Singer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig initiiert hat. Laien werden trainiert, um etwa die Empathiefähigkeit oder eine Perspektivenübernahme („In den Schuhen des anderen gehen“) zu verbessern. Mit Erfolg.

Aus Lamms Sicht handelt es sich bei Empathiefähigkeit auch um eine Kulturleistung: „Jeder hat es letztendlich selbst in der Hand, wie viel oder wie wenig Empathie er für bestimmte Personen oder Personengruppen empfindet.“ Da gibt es große Unterschiede: So entscheidet etwa die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, wie viel Empathie man für jemanden empfindet. „Für Personen, die uns nahestehen, etwa aus der eigenen Familie, empfinden wir mehr“, sagt Lamm.

Empathie kann sich außerdem durch das gesellschaftliche Gesamtklima verändern – was gestern als nötig erachtet wurde, ist heute anders. Beeinflusst wird das durch Medien und Politik. Als Beispiel nennt Lamm die Flüchtlingsthematik: „Da gab es eine Phase, in der alle empathisch waren. Dann hat sich das Gesamtklima verändert und es hieß: Die sind schon arm, aber so arm auch wieder nicht.“ Wie etwas vermittelt wird und wie die Gesamtmeinung zu einem bestimmten Thema ist, beeinflusst die Gefühle, die der Mensch aufbringen kann. Dass die Gesellschaft, wie oft postuliert, immer empathieloser wird, kann Lamm nicht bestätigen: „Aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es dafür keine Hinweise, eher gegenteilig. Die Zahl der bewaffneten Konflikte, Aggression und Gewalt haben im Lauf der Menschheitsgeschichte eher abgenommen. Was sich geändert hat ist, dass wir jeden Konflikt, den es irgendwo gibt, medial vermittelt bekommen. Es handelt sich also eher um eine subjektive Wahrnehmung, dass die Empathiefähigkeit immer mehr abnimmt und es immer mehr Gewalt gibt.“

Und was ist mit der oft zitierten „Empathielosigkeit“, von Tätern? In Bezug auf den Mordfall in Döbling sagt Lamm: „Ob das jetzt zentral mit Empathie zu tun hat, bezweifle ich. Da sind wahrscheinlich andere Mechanismen im Spiel, da fehlen die Informationen, um das zu beurteilen.“ Aus seiner Sicht würde man mit der Charakterisierung des mutmaßlichen Täters „empathielos“ etwas erklären wollen, das vielen als unverständlich erscheint: „Es ist vermutlich nicht so, dieser Mensch hatte sicherlich auch Phasen der Empathie in seinem Leben. Bei der Tat hat diese aber wohl zumindest vorübergehend ausgesetzt.“