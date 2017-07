Im Schnitt checken wir alle zehn Minuten neue Nachrichten auf unserem Smartphone. Das unterbricht ständig die Verbindung zu uns selbst, sagt Michael Tischinger. "Das hohe Maß an verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten ermöglicht uns heute jederzeit einen Blick in die Welt nach draußen. Aber in uns selbst schauen wir weitaus seltener hinein." Dabei bräuchten wir diese Fähigkeit in unserer reizüberfluteten Zeit umso mehr, findet der Psychiater, der sich viel mit dem Mangel an Selbstliebe beschäftigt. Er hat immer häufiger mit Menschen zu tun, die nicht mehr zur Ruhe kommen. "Sie sind nicht mehr bei sich und erzählen häufig, sich selbst nicht mehr zu spüren." Im Innersten zweifeln sie an sich und ob sie ihren Ansprüchen genügen. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein kann krank machen. Umso wichtiger wäre es, sich selbst zu kennen – "mit allen Grenzen und Möglichkeiten", sagt Tischinger. Diese Fähigkeit zur Selbstliebe zu entwickeln, sei vielleicht die wichtigste Aufgabe im Leben.

Ich mag mich

Sich selbst der beste Freund sein: Wenn man bedenkt, dass jeder Mensch die längste Zeit seines Lebens mit sich selbst verbringt, wird dieser Zugang des Arztes verständlich. "Wir alle haben ein bestimmtes Potenzial und bestimmte Möglichkeiten in uns. Aber viele kennen sie gar nicht." Vielmehr hole man sich Anerkennung und Bestätigung von außen. "Man orientiert sich viel zu sehr an äußeren Gegebenheiten anstatt an inneren."

Bei Selbstliebe geht es nicht um Liebe im klassischen Sinn, auch nicht um Egozentrik. Tischinger: "Es heißt ja Selbst-Liebe, nicht Ich-Liebe." Selbstliebe habe ebenso nichts mit einer Selbstbezogenheit zu tun, die sich in vielen Darstellungen in den sozialen Medien zeigt. Oder mit Narzissmus. "Da wird Selbstliebe mit Selbstverliebtheit verwechselt." Dazu passt der umstrittene Trend, sich selbst zu heiraten. Die Vorreiterinnen der sogenannten Porogamie in den USA und Großbritannien betonen zwar, dass dieses Konzept aus der Selbstliebe gespeist wird. Skeptiker sehen dahinter vor allem eine Selbstinszenierung und glauben nicht, dass dadurch der Selbstwert verbessert wird.

Wohlwollend umgehen

Für Michale Tischinger steht im Zentrum von Selbstliebe die "Bereitschaft, mir selbst in jeder Situation freundlich und wohlwollend zu begegnen". Dazu muss man sich erst einmal kennen. "Es geht darum, ein ehrliches Interesse für sich zu entwickeln, wie bei einer Beziehung zu einem anderen Menschen, und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen." Sich als Vielschläfer zum Beispiel nicht mit dem Kollegen vergleichen, der mit nur vier Stunden Schlaf auskommt. "Bei derartigen Vergleichen wird man immer schlechter abschneiden", warnt der Experte. Man müsse Unterschiede anerkennen. "Dafür hat dieser Mensch andere Qualitäten."

In eine allgemeingültige Formel lässt sich der Weg zu mehr Selbstliebe nicht gießen. Es gibt aber Aspekte – Tischinger hat sie in seinem Buch in sieben Schritten formuliert –, die die Auseinandersetzung mit sich selbst fördern. Dazu zählt etwa die Aussöhnung mit der Vergangenheit. "Darum kommt keiner herum." Sich selbst annehmen – auch negative Eigenschaften, die man nicht gerne mag.

Entscheidend ist Selbstfürsorge, "ob wir tatsächlich die volle Verantwortung für uns und unser Tun übernehmen". Das bedeutet auch, nicht (mehr) andere für sein Wohlergehen verantwortlich zu machen.