700.000 Menschen in Österreich von Einsamkeit betroffen

Rund 700.000 Menschen seien in Österreich unfreiwillig allein, die Dunkelziffer sei vermutlich höher. Die Gründe, warum jemand einsam ist, können sehr unterschiedlich sein – etwa hochbetagte Menschen, die alleine leben, nicht mehr mobil sind, und deshalb kaum Menschen treffen, finanzielle Probleme, die es erschweren am sozialen Leben teilzunehmen, Krebserkrankungen oder andere chronische Erkrankungen, die zu sozialem Rückzug führen, Geflüchtete, die ihre Familien zurücklassen mussten, oder pflegende Angehörige und Familien mit Menschen mit Behinderung.

Es sind nicht nur ältere Menschen, die vereinsamen, sondern auch immer mehr Kinder und Jugendliche . Die starke Nutzung sozialer Netzwerke führe bei der jungen Generation zu Einsamkeit, insbesondere Mädchen und Frauen sind laut Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer PsychologInnen (BÖP) , betroffen. Zudem fühlen sich viele Junge isoliert und nicht gehört, rutschen in Depression und Hilflosigkeit. "Wir wollen und müssen Einsamkeit aus der Tabuzone holen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich ausgeschlossen und nicht verstanden fühlen und wir wissen, dass das körperlich und psychisch krank macht", betonte Wimmer-Puchinger bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Einsamkeit führt zu psychischen und körperlichen Erkrankungen

Die Folgen der Einsamkeit können sich neben psychischen Erkrankungen wie Depression auch in körperlichen Erkrankungen zeigen, dazu zählen etwa Herzleiden, Schlaflosigkeiten und ein negativer Einfluss auf das Immunsystem. Eine Studie aus den USA und Frankreich habe gezeigt, dass durch Einsamkeit ein um 40 Prozent höheres Risiko für Alzheimer besteht. "Einsamkeit macht krank, senkt das Selbsthilfepotenzial und fördert bei älteren Menschen Pflegebedürftigkeit. Wir brauchen mehr Heimhilfen, mehr Alltagsbegleitung, mehr Begegnungsmöglichkeiten wie Tageszentren sowie Bringdienste, die eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen", forderte Elisabeth Anselm vom Hilfswerk.

Insgesamt acht Hilfsorganisationen – neben dem BÖP die Caritas, das Hilfswerk, das Rote Kreuz, die Diakonie, die Österreichische Krebshilfe, die Armutskonferenz und die Allianz onkologischer PatientInnenorganisationen – fordern in einem 10-Punkte-Maßnahmenkatalog die neue Bundesregierung dazu auf, Einsamkeit in ihre Agenda aufzunehmen. "Einsamkeit ist ebenso unsichtbar wie Armut. Es gibt schon einzelne Projekte, die sich an einsame Menschen richten, aber das reicht nicht. Es braucht die Gesellschaft und die Politik, um Einsamkeit wirksam angehen zu können", sagte Anna Parr von der Caritas Österreich. Gefordert wird ein nationaler Aktionsplan, an dem mehrere Bundesministerien beteiligt sind.