Albtraum Isolation: Einsame Menschen träumen schlechter

Sie wird oft als größte Pandemie unserer Zeit benannt: die Einsamkeit. Nachdem die Corona-Krise Isolationsgefühle massiv befeuert hatte, sind die Zahlen inzwischen wieder auf vorpandemisches Niveau zurückgekehrt. Dennoch: Einsamkeit bleibt global ein wachsendes gesellschaftliches Problem.

Dass sich die Welt auch in einer "Schlafkrise", wie manche Fachleute es formulieren, befindet, lässt sich ebenfalls durch Untersuchungen untermauern: In weltweiten Umfragen gaben erst kürzlich 40 Prozent der Menschen an, an nicht mehr als drei Nächten pro Woche guten Schlaf zu bekommen.

Forschende von vier US-amerikanischen Universitäten, darunter die Oregon State University, haben in einer neuen Studie nun ein Bindeglied zwischen den beiden Phänomen entdeckt.