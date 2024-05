Autoimmunerkrankungen: Albträume als frühe Warnsignale?

Bei Lupus ist das Spektrum an möglichen Symptomen enorm breit: Die Erkrankung kann alle Organe, Gelenke und Muskeln treffen und dort Schmerzen auslösen. Typisch sind Haarausfall, Auffälligkeiten im Blutbild, vielfältige Ausschläge, Finger, die in der Kälte blau oder weiß werden oder das "Schmetterlingserythem" – eine Rötung des Gesichts, die an einen Schmetterling erinnert. Charakteristisch für die Frühphase sind zudem viele kleine offene Stellen im Mund, sogenannte Aphthen.

Ein weiteres frühes Warnsignal für Lupus, und potenziell auch andere Autoimmunkrankheiten, könnten Albträume sein, wie Forschende der University of Cambridge und des King's College London nun herausgefunden haben.