Wieso Williams und Kates Kinder beim Dinner nicht mit ihnen am Tisch sitzen dürfen

Im Palast aufzuwachsen, mag zwar zahlreiche Privilegien mit sich bringen, doch die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate müssen sich auch an einige strenge Regeln halten. Dürfen sie bei Auftritten auf dem Palastbalkon auch mal schelmisch sein, geht die "Firma" bei andren wichtigen Anlässen kein Risiko ein, wenn es um die Etikette von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis geht. Dies ist unter anderem der Fall, wenn ein Dinner mit hochkarätigen Gästen ansteht.

Williams und Kates Kinder vom Erwachsenen-Tisch verbannt

Darren McGrady, einer der früheren Köche der königlichen Familie, erklärte einmal gegenüber Harper's Bazaar Australia, dass die jüngsten Royals keinen Platz am Tisch bekommen, bis sie "die Kunst der höflichen Konversation gelernt" haben. Während der Prinz und die Prinzessin von Wales mit den anderen Erwachsenen an einem Tisch sitzen, werden ihre Kinder an einen eigenen Kindertisch verbannt.

