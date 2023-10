Ausgeplaudert: Wieso es sich die Beckhams mit Tom Cruise verscherzt haben

Tom Cruise hieß Beckhams in Hollywood willkommen

Nachdem er jahrelang für Manchester United gespielt hatte, stand David Beckham ab 2003 vier Jahre bei Real Madrid unter Vertrag. In der neuen Netflix-Dokumentation "Beckham" erinnert sich Victoria Beckham an diese Zeit, die für ihre Ehe schnell zur Belastung werden sollte. Die Modemacherin fühlte sich in Spanien nicht wohl. Sie sei "so unglücklich wie noch nie" gewesen, erzählt sie in der Dokumentation.

Schließlich heuerte David Beckham bei L.A. Galaxy an. Zusammen mit seiner Frau und den Kindern zog der Ex-Kicker nach Los Angeles, sie schon bald viele neue Kontakte knüpften.

Das hatten sie unter anderem Tom Cruise zu verdanken, der sich vorgenommen hatte, die Beckhams in den USA willkommen zu heißen. Im Museum of Contemporary Arts soll er für das britische Paar eigens eine Party geschmissen haben, zu der viele Stars eingeladen waren - darunter Cruises damalige Ehefrau Katie Holmes, Will Smith und Jada Pinkett Smith, Brooke Shields, Eva Longoria und Jim Carrey.

Auch in den darauffolgenden Jahren blieb Cruise mit den Beckhams in engem Kontakt. Das Paar und der Action-Star zeigten sich damals auch immer wieder gemeinsam bei Events. Doch ihre Freundschaft sollte ein unschönes Ende nehmen.