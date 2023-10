Inmitten von Hollywood-Streik: Tom Cruise verschafft seinem Filmteam neue Jobs

"Nach Gesprächen mit Simon und dem Label hat er sie alle dazu gebracht, zusammenzukommen und am Video zu arbeiten", wird berichtet. "Rick ist begeistert davon, weil sie hohe Standards haben und etwas Außergewöhnliches hervorbringen könnten."

Der Sänger hat am 13. Oktober sein erstes Album seit fünf Jahren mit dem Titel "Are We There Yet?" veröffentlicht - jetzt soll er von Cruises Team Unterstützung bekommen haben. Dieses soll sich demnach an den Dreharbeiten, die am Montag an einem geheimen Ort in Großbritannien stattfanden, beteiligt haben. "Ich wette, Sie haben sich schon immer gewünscht, dass Rick Astley und Simon Pegg sich zusammentun und etwas ganz Besonderes machen würden. Nun ja, das haben wir!", sagt Pegg laut The Sun in einem am Set aufgenommenen Video.