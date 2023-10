Nächstes Drama: Tori Spelling musste aus Miethaus evakuiert werden

Während ein Nachbar mit Gewehr vom Typ AR-15 und einer gemeldeten Geisel festgenommen wurde, musste Spelling aus ihrem Haus, in dem sie derzeit zur Miete wohnt, evakuiert werden, schreibt das Portal.

Der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star wurde am Mittwochnachmittag in Los Angeles inmitten der Hektik in ihrer Nachbarschaft fotografiert, an der Berichten zufolge ein bewaffneter Mann beteiligt war, der sich in einem Haus verbarrikadiert hatte (Fotos zu sehn hier). Obwohl die Identität des Mannes noch nicht bekannt gegeben wurde, wurde er gesehen, wie er von SWAT-Offizieren in Handschellen abgeführt wurde.

