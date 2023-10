Protz pur: Victoria Beckhams 15 Verlobungsringe - für über 34 Millionen

So wurde Victoria kurz nach ihrer Hochzeit einen mit einem schlichten Diamant-Ewigkeitsring gesichtet, der laut Daily Mail normalerweise anlässlich eines Meilensteins wie einer Geburt geschenkt wird. Das britische Blatt vermutet daher, dass es sich um ein Geschenk zur Feier der Ankunft von Davids und Victorias Sohnes Brooklyn gehandelt hat, der Anfang des Jahres geboren wurde. Der heutige Wert des Ringes wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wegen anderen Frauen: Wie David Beckham seiner Frau Victoria Geburt vermasselte

2003 schenkte der frühere Fußballer seiner Frau einen Ring mit einem Diamanten im Smaragdschliff, im Wert von 1,38 Millionen Euro. Im Jahr darauf trug Victoria Beckham stolz einen rosafarbenen Diamant-Ring im Wert von 1,84 Millionen Euro zur Schau, den sie von David anlässlich ihres 30. Geburtstags bekommen hatte.

"Das sind wahrscheinlich etwa drei oder vier Karat", sagt Sherwood. "Wenn du dich für rosa Diamanten interessierst, redest du über verrücktes Geld. Die Argyle-Mine [Anm. in Westaustralien], die 90 Prozent davon lieferte, ist ausgetrocknet. Man kann fast einfach eine Zahl auswählen und sie verdoppeln, weil [so ein Diamant] so selten und von Sammlerwert ist."

2006 folgte ein Ring im Wert von 2,42 Millionen Euro, der einen gelben Diamanten beinhaltet.

➤ Lesen Sie hier mehr: Völlig daneben: Peltz gratuliert David Beckham mit aufreizenden Schnappschüssen