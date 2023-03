Das Imperium der Victoria Beckham: Es sind nicht die Kleider, mit denen sie Millionen macht

Derzeit seien die von Beckham vertriebenen Accessoires begehrter denn je: Quellen aus ihrem Unternehmen bestätigen, dass auch ihre neue Handtasche mit Kettenriemen, die ab 650 Pfund erhältlich ist, zu einem Verkaufsschlager geworden ist. Die Tasche war bald ausverkauft, nachdem sie letzten September bei Beckhams Frühjahr/Sommer 23-Show in Paris erstmals präsentiert wurde. Aufgrund der hohen Nachfrage gebe es jetzt sogar eine Warteliste. Beckham - an sich keine ausgebildete Designerin, aber offenbar mit Sinn fürs Geschäft ausgestattet - hat die Taschen inzwischen in drei Größen herstellen lassen, weil die Nachfrage so groß ist.

Auch auf dem Make-up-Markt hat sich Beckham einen Namen gemacht. So habe ein von ihr kreierter Kajal-Stift schon längst Kultstatus.

In Summe hat die Marke der Britin im Vergleich zu vor ein paar Jahren einen ziemlichen Wandel hingelegt. Zuletzt hieß es sogar, ihr Label sei auf finanzielle Unterstützung angewiesen gewesen. Jetzt ist ihr Unternehmen wieder auf dem Vormarsch. Laut unternehmensinternen Quellen nicht nur aufgrund von Umstrukturierungen, sondern nicht zuletzt auch wegen Beckhams Hartnäckigkeit.