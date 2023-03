Nicht Kate: Der Royal, den Meghan von Anfang an verabscheute

James merkt an, dass auch Anne Prinz Harrys Ehefrau ins Herz geschlossen habe - auch wenn sie gegenüber Meghan zunächst wohl einige Vorurteile gehabt haben dürfte.

"Anne ist ein Fan von Stoizismus und kein wirklicher Fan von Modeikonen oder Berühmtheiten, also wäre eine schöne Hollywood-Schauspielerin ohne offensichtliches Interesse an Pferden wie Meghan vielleicht nicht die erste Wahl in Bezug auf sofortige Bindung", so James. Doch Meghan habe Anne für sich gewinnen können.

"Meghan stellte sich als viel mehr heraus", als das, wie man sie zunächst eingeschätzt hatte. Was Anne an der Ex-Schauspielerin gefallen habe, sei "ihre Leidenschaft für ihre Sache" gewesen, nimmt James an. Zudem spekuliert die Körpersprache-Expertin anhand von gemeinsamen Fotos, dass die beiden Frauen wohl ein gemeinsamer Humor verbunden habe - dies habe "einige Posen hervorgebracht, in denen die beiden Frauen in der Gesellschaft der jeweils anderen wirklich glücklich aussahen." Tatsächlich wurden Meghan und Anne wiederholt dabei fotografiert, wie sie sich herzhaft zu unterhalten schienen und lachten. Dies war auch der Fall, als die Herzogin von Sussex 2018 an der Hochzeit von Prinzessin Eugenie teilnahm, neben der Prinzessin Royal in einer Reihe saß und die beiden sich blendend zu verstehen schienen.