Fürst Albert feiert Geburtstag, doch Charlènes Benehmen sorgt für Stirnrunzeln

In der Vergangenheit hieß es immer wieder, die ehemalige Profischwimmerin habe Schwierigkeiten damit, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sie hatte sich auch schon einmal aufgrund gesundheitlicher Probleme gänzlich aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Nachdem sie mehrere Monate in Südafrika verbracht hatte, begab sich Charlène im November 2021 für längere Zeit in eine Klinik. "Sie war eindeutig erschöpft, körperlich und seelisch. Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen", so der Fürst damals.

Charlène: Keine Glückwünsche auf Instagram

Die Fürstin zeigte sich erst am Abend beim gemeinsamen Theaterbesuch in der Öffentlichkeit. Zum Geburtstag hat sie ihrem Mann zudem nicht öffentlich gratuliert. Auf Instagram finden sich keine Glückwünsche. Das letzte Mal, dass Charlène ihrem Mann in den sozialen Medien zum Geburtstag gratuliert hat, war 2019.