Gisele Bündchen und ihr fescher Jiu-Jitsu-Trainer: Was läuft da?

Valente unterrichtet Jiu-Jitsu in der Einrichtung seiner Familie "Valente Brothers" und lebt in Brasilien. Jetzt wurden das Model und der Kampfkunsttrainer bei einem gemeinsamen Spaziergang von Paparazzi geknipst. Bündchen war lässig gekleidet in ein braunes Bikinioberteil und einen hellbraunen Wickelrock. Sie war bauchfrei unterwegs und gewährte Blicke auf ihre durchtrainierten Bauchmuskeln. Valente trug ein T-Shirt und Shorts. Die beiden wurden in Begleitung eines Freundes und eines Hundes gesichtet.

Gisele Bündchen hat sich zu den Gerüchten um den vermeintlichen neuen Mann in ihrem Leben bisher nicht geäußert.