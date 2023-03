Hielt Enkelsohn geheim: Paris Hilton tröstete Mutter Kathy mit Luxus-Geschenk

US-Realitystar Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum sind kürzlich per Leihmutterschaft Eltern geworden. Ihre Familie ließ Hilton eigenen Aussagen zufolge aber nicht an der Vorfreude auf den Nachwuchs teilhaben. Dass sie ein Kind erwarte, habe sie bis zum Schluss geheim gehalten, verriet Hilton in einem Interview. Um zu verhindern, dass ihre Mutter Kathy allzu enttäuscht ist, wenn sie von ihrem Enkel erfährt, entschied sich Hilton eigenen Angaben zufolge, ihr ein Luxus-Geschenk zu überreichen.

Katy Hilton wusste von nichts

Im Gespräch mit Rolling Stone verriet sie, dass sie Kathy einlud, "als ob es ein normaler Tag wäre". Bevor sie ihr verriet, dass sie Großmutter wurde, habe sie ihr eine blaue Chanel-Tasche in die Hand gedrückt. "Ich dachte, wenn ich ihr zuerst die Chanel gebe, ist sie vielleicht nicht so verärgert, dass ich ihr nichts erzählt habe", so Hilton. Mama Katy habe trotzdem emotional reagiert. "Ich hielt das Baby auf meiner Schulter, mit einer Decke drüber, und dann setzte ich mich einfach hin", verriet sie. "Sie sagte: 'Was ist das?' Und ich antwortete: 'Ein Baby. Du lernst jetzt deinen Enkel kennen.'" Katy habe sich vergewissert, dass es ihr Kind ist und habe schließlich begonnen, zu weinen. "Er ist das schönste Baby, das ich je in meinem Leben gesehen habe", habe sie gesagt.