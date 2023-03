Paris Hilton in der Schule von Lehrer missbraucht

Paris Hilton enthüllt in ihrem neuen Buch über ihr Leben, "Paris: The Memoir", das am Dienstag veröffentlicht wurde, dass ein Lehrer ihrer Schule ihr sexuelle Avancen gemacht und sie sogar geküsst haben soll. Es habe Jahrzehnte gedauert, bis sich das It-Girl als Opfer begreifen konnte.

Paris Hilton als Teenager von Lehrer verführt

Das It-Girl, das vor Kurzem via Leihmutterschaft zum ersten Mal Mutter geworden ist, erinnert sich in ihren Memoiren an ihren früheren Ausbildner. Er sei hübsch und jung gewesen. Der Lehrer, den Hilton in ihrem Buch "Mr. Abercrombie" nennt, habe ihr damals mitgeteilt, dass er in sie "verknallt" sei.