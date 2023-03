Neuigkeiten: Prinz Harry wünschte, Palast hätte ihm Verkündung abgenommen

Kurz vor der Körnung von König Charles III konnten der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan ein für sie bedeutendes Anliegen durchsetzen. Ihre Kinder Lilibet und Archie wurden erstmals offiziell als "Prinzessin" und "Prinz" bezeichnet. Ein Sprecher der beiden hatte die am 3. März erfolgte Taufe der 2021 geborenen Tochter bestätigt und nannte sie in diesem Zusammenhang "Prinzessin Lilibet Diana". Damit gilt der Streit um die Adelstitel von Harrys und Meghans Kinder als beendet.

Für die britische Adelsexpertin Ingrid Seward verlief die Situation möglicherweise trotzdem nicht so, wie Harry und Meghan sie sich erhofft hatten. Im Gespräch mit der Zeitung Mirror hob sie die Unterschiede zwischen den jeweiligen Verkündungen der Titel-Änderungen von Harrys Kindern und Prinz Eward hervor. Dessen Ernennung zum Herzog von Edinburgh hatte der Buckingham-Palast in London kürzlich offiziell mitgeteilt. Den Titel hatte zuletzt der Vater der beiden Royals, Prinz Philip, inne. Er trug ihn von seiner Heirat mit der späteren Queen Elizabeth im Jahr 1947 an bis zu seinem Tod im Jahr 2021.