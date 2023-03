Wenige Wochen vor Charles' Krönung: Prinzessin Kate schreibt Geschichte

Der Prinzessin von Wales steht diese Woche auf ein ganz besonderes Ereignis bevor. Am Freitag wird Kate zum ersten Mal in ihrer Rolle als Oberst der Irish Guards bei einem Besuch in Mons Barracks anlässlich des St. Patrick's Day den Salut entgegennehmen.

Großer Tag für Kate als Oberst der Irish Guards

Kate hatte im Dezember des vergangenen Jahres die Rolle als "Colonel of the Irish Guards" von ihrem Mann, Thronfolger Prinz William, der als Prince of Wales künftig "Colonel of the Welsh Guards" ist, übernommen.