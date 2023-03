Nicola Peltz und Brooklyn Beckham: Kein Geld für Haus, trotz reicher Eltern

"Wir hatten einmal ein Haus in L.A., aber wir haben es verkauft, weil wir dachten: 'Oh, wir werden für eine Weile nach Florida gehen'. Und dann sagen wir: 'Nein, nur ein Scherz, wir müssen zur Arbeit in L.A. sein.' Es war so dumm von uns", erzählte Peltz, die - wenn ihr Job nicht wäre - eigentlich lieber in New York wohnen würde.

"Und jetzt sparen wir Geld, um unser Traumhaus zu bekommen. Aber ehrlich gesagt lieben wir beide New York so sehr. Wenn unsere Arbeit da wäre, wären wir in fünf Sekunden da", fuhr sie fort.

Beruflich geht nicht viel voran bei Nicola und Brooklyn

Die Aussage überrascht doch etwas. Immerhin soll das Vermögen von Nicolas Vater stolze 2,7 Milliarden Dollar betragen, während Beckhams Eltern Millionen auf dem Konto haben. Nicola und Brooklyn standen in der Vergangenheit schon oft in der Kritik, sich ihren Lebenswandel von ihren Eltern finanzieren zu lassen. Es wirkt aber so, als würden die beiden versuchen, finanziell so weit es geht auf eigenen Beinen zu stehen.

Nicola hofft, sich mit einer aufstrebenden Schauspielkarriere in Hollywood einen Namen zu machen, während Brooklyn aktuell mit seiner Kochshow auf Social Media Geld verdient. Wirklich erfolgreich ist das Paar aber nicht. Peltzs Schauspielkarriere wollte bis jetzt nicht wirklich in die Gänge kommen, während Brooklyn als TV-Koch nicht so recht überzeugen konnte.