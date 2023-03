Peinlich-Rezept: Brooklyn Beckham blamiert sich (schon wieder) als TV-Koch

"Nein, nein und noch einmal nein! So viele Fehler in nur einem Gericht! Bitte nicht!", ärgert sich jemand. Beckham wird darauf hingewiesen, dass er eine Bechamel-Sauce zubereitet habe und keine Fettuccine Alfredo.

Was viele außerdem stört, ist die Tatsache, dass Beckham das Kochvideo nutzt, um Werbung für einen Pflanzendrink zu machen. Brooklyn Beckham zeigt sich in dem Clip mit einem Tetrapack "Silk Nextmilk", nutzt den Milchersatz auch für die Zubereitung der Sauce und schenkt sich anschließend noch ein Glas zu seiner Pasta ein. "Aus Pflanzen hergestellt, schmeckt nach Milch und ist in diesem Gericht brillant", schreibt der Promi-Spross zu dem Video.

Die Werbung finden viele unverschämt. "Wer trinkt keine Milch, wenn er Nudeln isst?", stichelt etwa ein Zuseher ironisch.