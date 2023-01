Beruflich kein Erfolg: Erneuter Flop für Brooklyn Beckham

Der älteste Beckham-Sohn hat beruflich in der Tat schon so manches ausprobiert: In der Vergangenheit betätigte er sich bereits als Fußballspieler, Fotograf und Model. So richtig erfolgreich war er bisher aber in keinem seiner Jobs. Im Sommer des vergangenen Jahres hieß es, er habe seinen Job als Superdry-Markenbotschafter aufgrund von Allüren verloren und auch seine Show "Cookin' with Brooklyn" sieht sich immer wieder mit Kritik konfrontiert. Man wirft dem Promis-Spross bescheidene Kochkünste vor und unkt, dass die hohen Produktionskosten für seine Sendung dem Inhalt nicht gerecht werden würden.

Jüngster Flop: Brooklyn für vegane Lasagne verspottet

Aktuell hat sich Brooklyn Beckham mit einem von ihm zubereiteten Gericht abermals zum Gespött gemacht. In den sozialen Medien macht man sich über seine vegane Lasagne lustig.

Beckham zeigt in einem Video, wie er ganz konzentriert Zwiebeln, Knoblauch und Auberginen zerkleinert, bevor er diese mit einer Tüte pflanzlicher Fleischalternative aus dem Supermarkt und vorbereiteter Tomatensauce, von der nicht klar ist, ob er sie zuvor selbst gemacht hat, in einen Topf mit Olivenöl gibt. Sobald die Lasagne-Füllung fertig ist, schichtet Beckham sie mit grob geraspeltem Käse und im Laden gekauften Lasagneblättern in einer Form. Bevor das Ganze in den Ofen kommt, wird die Lasagne noch mit gehacktem Basilikum garniert.

Social-Media-User werfen dem 23-Jährigen vor, das Rezept sei so banal und einfach, dass es selbst Volksschüler nachmachen könnten. "Sehr einfach und buchstäblich null Finesse", lästert ein Zuseher, der sich von Brooklyn Beckham und seiner Kochshow offenbar gefrotzelt fühlt.