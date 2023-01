Stylist im Urlaub? Das bisher schlimmste Outfit von Fürstin Charlène

Auch am Donnerstagabend hatte Alberts Ehefrau ohne die Begleitung ihres Gatten an einer Zeremonie zu Ehren der Schutzpatronin von Monaco teilgenommen. Die Heilige Dévote wird im Fürstentum Monaco immer noch inbrünstig verehrt. Traditionsgemäß wird für die Schutzpatronin Monte Carlos vor der Kirche Sainte-Dévote am Abend des 26. Jänners ein Fischerboot in Anwesenheit der Fürstenfamilie mit Fackeln angezündet – auf diese Weise soll der Heiligen Devota gehuldigt werden, die im 4. Jahrhundert als Märtyrerin gefoltert wurde und starb.