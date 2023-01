Privat anders als gedacht: Das Geheimnis von Monacos scheuer Fürstin

Gerüchte, dass sie in einer unglücklichen Ehe mit Albert gefangen sei - wie so oft von der Boulevardpresse kolportiert, wurden von einer der anonymen Quellen dementiert: "Charlène ist keine Lady Di. Sie mag extrem naiv rüberkommen, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Sie ist sehr gut darin, ihre Intelligenz unter Verschluss zu halten. Ich glaube nicht eine Sekunde, dass sie nicht wusste, was sie tat, als sie Albert heiratete."

Freunde, die miterlebten, wie Charlène ihren zukünftigen Ehemann Fürst Albert zum ersten Mal traf, gaben allerdings zu, dass es erst nicht den Anschein erweckte, dass irgendetwas auf eine romantische Beziehung hindeute. Erwähnt sollte aber vielleicht werden, dass der Fürst seine zukünftige Ehefrau 2000 kennenlernte. Als Paar zeigten sie sich aber erstmals sechs Jahre später in der Öffentlichkeit. Am 1. Juli 2011 wurde geheiratet. Für Albert konvertierte Charlène, die protestantisch aufgewachsen ist und als sehr gläubig gilt, damals zum katholischen Glauben – der Staatskirche in Monaco.

Freunde: Charlène kann "hart zu sich selbst" sein

Ehemalige Schwimmkollegen der Olympiateilnehmerin, die in den Nullerjahren mit ihr in Südafrika trainierten, beschrieben die Charlène als ehrgeizig und dem Sport verpflichtet. Sie erinnerten sich, Charlène hätte in jungen Jahren ihre Zeit lieber mit Üben verbracht, während andere Kinder spielten. Dabei konnte sie auch mal "hart zu sich selbst" sein, wenn sie keine guten Leistungen erbrachte. Dennoch betonten sie, dass Charlène auch "albern" sein konnte, nie einsam und stets eine gute Freundin war - eine Seite von Charlène, die mittlerweile nur noch ihre engsten Vertrauten kennen.

Fürstin Charlène im Wandel der Zeit