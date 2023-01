Fergie freut sich über Eugenies Schwangerschaft mit neuem Foto von Enkel August

Die britische Prinzessin Eugenie ist schwanger. "Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank freuen sich mitzuteilen, dass sie diesen Sommer ihr zweites Kind erwarten", teilte der Buckingham-Palast am Dienstag mit. "Die Familie ist entzückt und August freut sich sehr darauf, großer Bruder zu werden." Eugenie hatte 2021 im Alter von 30 Jahren ihr erstes Kind zur Welt gebracht.

Oma "Fergie" hocherfreut über weiteren Enkel

Euegnies Mutter, Sarah Ferguson, freut sich auf den Familienzuwachs. Sie meldete sich nach Bekanntgabe der Babynews mit einem bisher ungesehenen Foto von Eugenies erstem Sohn zu Wort. Der Schnappschuss zeigt den Buben von hinten, in einem Regenmantel. August tollt in einem Garten in einer Pfütze herum.

"Du wirst die Pfützen teilen müssen, Augie! Großartige Neuigkeiten, Oma-Himmel…. So zutiefst dankbar", schreibt Fergie unter das Foto.