"Sohn wird ein Aktivist": Eugenie tickt bei Kindeserziehung wie Prinz Harry

Sie betonte, dass ihr erstgeborener Sohn umweltbewusst aufwachse. "Mein Sohn wird im Alter von zwei Jahren ein Aktivist sein, was in ein paar Tagen ist", sagte die Prinzessin von York über Söhnchen August Brooksbank, der am 9. Februar 2021 zur Welt gekommen ist.

Ihm zuliebe wünsche sie sich eine umweltbewusstere Welt. "Jede Entscheidung, die wir jetzt treffen, muss sich darum drehen, wie August sein Leben leben kann", so die Prinzessin, die in Davos aber noch nicht auf ihre zweite Schwangerschaft zu sprechen kam.

Ähnliche Einstellung wie Prinz Harry

Die Daily Mail betont indes, dass Eugenies Worte über ihre Mutterschaft an jene ihres Cousins Prinz Harry erinnern würden. Auch der Herzog von Sussex, der mit seiner Frau Meghan einen Sohn und eine Tochter hat, hat einmal erzählt, dass sich für ihn alles - inklusive seiner Einstellung zum Umweltschutz - verändert habe, als er Vater geworden ist. Er habe angefangen, sich zu fragen,"was es bringt, eine neue Person auf diese Welt zu bringen, wenn die Welt brennt, wenn sie in deinem Alter ist".

Zusammen mit Meghan engagiert sich Harry für den Klimaschutz. Um einen Beitrag zu leisten, hätten er und seine Ehefrau sich auch entschieden, lediglich zwei Kinder zu bekommen, hatte er 2019 im Interview mit der Naturschützerin Jane Goodall, welches in der Vogue erschien, enthüllt.