Prinzessin Kate: Verborgene Anspielung zu Drama um Prinz Harry?

Die Prinzessin von Cambridge zeigte sich Ende der vergangenen Woche bei einem Auftritt im Hampton Court Palace im Rahmen eines Empfangs für Englands Rollstuhl-Rugby-League-Team, welches die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Kate trug bei ihrem Solo-Termin ohne William einen burgunderroten Anzug von Roland Mouret. Zu dem Outfit kombinierte sie goldene Creolen und eine lange Halskette aus Gold mit Citrin-Anhänger der Marke Daniella Draper. Das Schmuckstück habe Catherine mit Absicht gewählt, spekuliert ein Juwelier.

Kate: Verstecktes Statement zu Schwager Harry?

Dieser ist sich sicher, Kate würde damit auf subtile Art auf Prinz Harry anspielen, der zuletzt sowohl in einer Netflix-Dokumentation als auch in seinen Memoiren sowie in einer Reihe an Interviews abermals Vorwürfe gegen das Königshaus erhob - darunter auch Anschuldigungen, die Catherine direkt betreffen.