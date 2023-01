Prinz Harry "brüllte" wegen Meghans Geschenk - und doch landete es im Müll

Prinz Harry träumte während seiner Schulzeit davon, in Österreich Skilehrer zu werden. Der Brite schrieb in seinen kürzlich erschienenen Memoiren von seinem ungewöhnlichen Berufswunsch. "Ein Teil von mir wollte wirklich etwas vollkommen Unerwartetes machen, etwas, bei dem jeder in der Familie, im ganzen Land aufhorchte und sagte: Was zum ...", heißt es in seiner Autobiografie "Spare" (deutsch: "Reserve"). Sein Vater König Charles III war wenig angetan von seinen Überlegungen: "Kommt nicht infrage", soll er zu Harry gesagt haben.