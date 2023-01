Warum Gräfin Sophie um ein Haar statt Kate "Herzogin von Cambridge" geworden wäre

Vor allem Sophie ist verstärkt ins Rampenlicht gerückt, sie engagiert sich besonders für Gesundheitsthemen und Frauenrechte. Gemeinsam mit Edward hat sie zwei Kinder, Louise (19) und James (15). Für die Kinder sei der Tod von Philip schwer gewesen, sagte Sophie. Die beiden "erwarten noch immer, dass ihr Großvater in seinem grünen Landrover um die Ecke biegt". Die Königin sei seit dem Tod ihres Mannes vielbeschäftigt. "Der Job ist nicht etwas, das man einfach aufgeben kann", sagte Edward. "Es geht einfach immer weiter."

Mit Medien sprach Sophie kaum noch, nachdem sie 2001 einem Undercover-Reporter der inzwischen eingestellten Skandalzeitung News of the World auf den Leim gegangen war und offen über das Königshaus und seine Mitglieder gelästert hatte. Seitdem hat sie sich zu einer der zuverlässigsten Royals entwickelt und trat oft als Begleitung der Queen auf - mittlerweile ist sie auch wieder gesprächiger und scheint der Öffentlichkeit zu geben, was Kate ihr oftmals verwehrt: Einen authentischen Blick hinter die makellose Fassade.

So sprach sie nach dem Tod von Prinzgemahl Philip sichtlich berührt über die Reaktion der Königin auf den Tod ihres Mannes. "Die Queen war beeindruckend", sagte Sophie mit Tränen in den Augen zu Reportern, als sie und Prinz Edward nach einem Kondolenzbesuch Schloss Windsor verließen. Auch am Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth im September nahm sie 2022 teil, gab sich jedoch zurückhaltend.