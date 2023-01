Der Fluch der Royals, den nur Prinzessin Kate zu brechen vermag

Sein Vater Charles habe ihm und Prinz William einen Kreislauf aus "Schmerz und Leid" vererbt, sagte Prinz Harry 2021 in einem Podcast. In der Doku "Harry & Meghan", die in Zusammenarbeit der Produktionsfirma der Sussexes, wie die beiden auch genannt werden, und Netflix ver├Âffentlicht wurde, wird ebenfalls deutlich, wie sehr Prinz Harry unter dem Leben in der ├ľffentlichkeit gelitten hat. Auch in seinen Memoiren, die am 10. J├Ąnner erscheinen, berichtet Harry ├╝ber seine Erfahrungen als (abtr├╝nniger) Royal. Es wird erwartet, dass der Herzog von Sussex in "Spare" unter anderem schildern wird, wie es sich f├╝r ihn angef├╝hlt hat, neben seinem Bruder, dem heutigen Thronfolger, stets die zweite Geige zu spielen.

Prinz Harry: Der ewige Zweite

2020 sind Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan als ranghohe Royals zur├╝ckgetreten. Ihre beiden Kinder Archie und Lilibet wachsen in den USA auf, fernab der strengen Regeln am Hof. Das Schicksal seines Vaters bleibt den beiden damit erspart.