Harry: William & Kate haben mir gesagt, ich soll Nazi-Kostüm tragen

In seinen Memoiren, die bald erscheinen, soll Prinz Harry zahlreiche Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie und insbesondere auch gegen seinen Bruder Prinz William erheben. So soll der Herzog von Sussex nicht nur behaupten, von William körperlich angegriffen worden zu sein, Harry soll in seinem Buch seinem Bruder und seiner Schwägerin Kate auch teilweise die Schuld für seinen Nazi-Uniform-Skandal geben.

Harry: "Nazi-Uniform war größter Fehler meines Lebens"

Der inzwischen 38-Jährige war im Jahr 2005 bei einem privaten Kostümfest mit dem Thema "Native and Colonial" in einer Uniform mit Hakenkreuz-Armbinde erschienen. Fotos davon hatten in die Medien gefunden und einen Sturm der Empörung ausgelöst. Bereits in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" hatte Prinz Harry öffentlich Reue für seinen damaligen Fehltritt gezeigt und gesagt: "Die Nazi-Uniform war der größte Fehler meines Lebens."