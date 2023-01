Laut ehemaliger Mitbewohnerin: Camilla soll ein Flegel sein

Wenn sie Abstand von Ehemann Charles braucht, zieht sich Queen Consort Camilla gerne auf ihr eigenes Anwesen zurück, welches sie nach ihrer Scheidung von Andrew Parker Bowles Mitte der 1990er Jahre kaufte und das die Daily Mail als ihr "wahres Zuhause" bezeichnet. Auf ihren Landsitz Ray Mill House soll es Camilla genießen, fernab des Medienrummels zu entspannen. Das strenge Hofprotokoll gilt hier ebenfalls nicht.

"In Ray Mill kann sie sich mit einem großen Gin Tonic hinsetzen, ihre Schuhe ausziehen und die Serie Coronation Street sehen, die Charles verabscheut", erzählte ein Adels-Experte einmal gegenüber dem britischen Express. "Sie muss sich auch nicht darum kümmern, wie es aussieht – Charles ist so pingelig, was Ordnung angeht, während sie ihre Sachen überall herumliegen lässt. Sie braucht ihre Kissen nicht ständig aufgepolstert", so die Quelle über Camillas chaotische Art.

"Camilla hat diese Unfähigkeit, irgendetwas auf einen Kleiderbügel zu hängen"

Über diese Art kann eine ehemalige Mitbewohnerin der Königsgemahlin ein Lied singen. Laut dieser soll Camilla früher ein unordentlicher Flegel gewesen sein.